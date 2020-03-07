РИАМО - 7 мар. Впервые за десять лет в роддоме столичной больницы №15 за один день появились на свет сразу четыре двойни, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

По словам заведующей отделением патологии беременности Нины Лукиной, все роды закончилось благополучно. Сейчас мамы с малышами чувствуют себя хорошо.

«Мамы, когда узнали об этом, были приятно удивлены таким совпадением-сюрпризом. Они и их родственники выразили большую благодарность всем медицинским работникам за их профессионализм и чуткое отношение», - говорится в сообщении.

Канун Международного женского дня теперь запомнится врачам, акушеркам и медицинским сестрам ГКБ №15 как один из счастливых и напряженных дней в году. Такое число новорожденных - один из лучших подарков коллективу роддома на праздник.