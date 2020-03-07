РИАМО - 7 мар. Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела плода в водостоке канализации в подмосковных Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Находку сделали рабочие во время очистки канала канализационно-насосной станции в городе Мытищи 5 марта. Тело принадлежало мальчику.

«К настоящему времени следователем осмотрено место обнаружения тела, назначено проведение судебно-медицинского исследования. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.