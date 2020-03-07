РИАМО – 7 мар. На видеохостинге YouTube появился 15-секундный отрывок из новой песни группы Little Big, с которой рейверы могут выступить на «Евровидении-2020», сообщает Газета.ru.

Не публиковавшийся ранее танцевальный трек называется Uno. В комментариях пользователи предположили, что именно эта песня будет представлена на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.

«Ну вердикт, если действительно с этой песней едут, то хит лета будет, на каждом пляже из каждого утюга. Универсальная песенка», - прокомментировал Вадим Кастадагона.

Популярная рейв-группа Little Big представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году. Песенное состязание состоится в Нидерландах в мае. Букмекеры прочат россиянам третье место.