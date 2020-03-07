РИАМО - 7 мар. Москвичей пригласили на лекции и дни открытых дверей, которые пройдут в городских поликлиниках с 9 по 14 марта, пришедшим расскажут о профилактике глаукомы, клещевого энцефалита и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В понедельник в поликлинике №11 пройдет день открытых дверей, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с глаукомой. Приглашаются жители Черемушкинского, Обручевского и Гагаринского районов. <…> Они смогут проконсультироваться со специалистами по вопросам, связанным с профилактикой болезней зрения, а также услышат лекцию о причинах возникновения глаукомы», - говорится в сообщении.

10 марта в филиале №2 консультативно-диагностического центра №6 всех желающих ждут на занятии в школе здоровья, его посвятят факторам риска и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В детской поликлинике №148 в рамках школы молодых родителей расскажут о переживаниях и стрессе при беременности, а также о том, как правильно готовиться к рождению ребенка.

11 марта в филиале №1 детской поликлиники №122 для школьников прочитают лекцию о профилактике клещевого энцефалита. Врачи детской поликлиники №129 приглашают молодых родителей на встречу, посвященную простудным заболеваниям у детей и подростков.

Лекция о правильном питании для аллергиков состоится 12 марта в больнице города Московский (НАО). В поликлинике №66 прочитают лекцию о факторах риска заболеваний почек, а также о методах профилактики и лечении.

В детскую поликлинику №131 приглашают подростков с сахарным диабетом первого типа и их родителей на занятия школы сахарного диабета, в рамках которой 13 марта расскажут о правильном питании и инсулинотерапии. В филиале №2 консультативно-диагностической поликлиники №121 пройдет занятие в школе отказа от курения.

Обследования и консультации для инвалидов-колясочников состоятся 14 марта в отделении медпрофилактики поликлиники №45. В Доме культуры «Темп» медики из филиала №4 детской поликлиники №125 прочитают лекцию и проведут мастер-класс, которые будут посвящены физическим нагрузкам для маленьких детей.