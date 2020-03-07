РИАМО - 7 мар. Малыш, которого бабушка едва не выбросила из окна в Москве, сейчас живет в социальном приюте и чувствует себя хорошо, мать мальчика могут восстановить в родительских правах уже в марте, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Ранее мать мальчика лишили родительских прав. В конце января, когда ребенка пришли забрать в детдом, бабушка заперлась с внуком в квартире на Восточной улице. Женщина не хотела отдавать малыша и угрожала выбросить его из окна. На место незамедлительно прибыли полицейские, а также представители экстренных и социальных служб. Ребенка удалось спасти. В отношении бабушки возбудили уголовные дела о незаконном лишении свободы и угрозе убийством.

«Ребенок здоров, чувствует себя хорошо, активно играет с другими ребятами. С ним занимаются воспитатели, педагоги и психологи. Он находится в учреждении соцзащиты. Близкие родственники навещают малыша несколько раз в неделю. Со своей стороны мы приложили все усилия, чтобы семья смогла выйти из кризисной ситуации», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что 18 марта состоится заседание суда о восстановлении мамы мальчика в родительских правах.

«Оказываем маме юридическую помощь при подготовке к заседанию суда, помогли с уборкой в квартире, где проживал ребенок, подключили к работе с семьей психолога и так далее. Мы будем продолжать действовать в интересах ребенка и делать все, чтобы его права были соблюдены», - заключил собеседник агентства.

Женщина угрожает выбросить ребенка из окна. ВИДЕО>>