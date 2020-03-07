РИАМО - 7 мар. В подмосковных Люберцах зарегистрировали рождение мальчика, которого родители назвали Одином в честь скандинавского бога войны, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«На удаленном рабочем месте межрайонного управления ЗАГС по городским округам Люберцы, Лыткарино и Котельники Главного управления ЗАГС Московской области произведена государственная регистрация рождения Климова Одина Ильича», - говорится в сообщении.

Ранее в Люберцах родился Америка-Николас, в Мытищах - Серафим, а в Наро-Фоминске свидетельство о рождении выдали маленькому Добрыне Никитичу.

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