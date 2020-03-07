РИАМО - 7 мар. Сотрудники столичного пожарно-спасательного центра выехали в район Строгино, где пожилой женщине с инсультом потребовалась помощь, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы.

«У женщины произошел инсульт, двигаться самостоятельно она не могла, кричала из-за закрытой двери, просила о помощи. Прибывшие на место пожарные вскрыли двери и оказали помощь пенсионерке», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что женщину передали бригаде медиков.

На помощь пострадавшей пришли старший дежурной смены Сергей Волков, а также Ярослав Сергеев, Андрей Соколов и Алексей Прончкин.