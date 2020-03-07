РИАМО - 7 мар. Принятые специалистами меры позволили снизить концентрацию керосина в пруде на территории новой Москвы более чем в 100 раз, сообщается в Twitter-аккаунте столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее был выявлен факт сброса керосина в пруд около деревни Язово. Информация об инциденте была передана в прокуратуру для принятия мер реагирования и установления виновных. Источник слива локализовали, также предотвратили дальнейшее загрязнение водной среды.

«Содержание керосина в пруду в районе деревни Язово продолжает быстро снижаться. По состоянию на 6 марта концентрации нефтепродуктов (керосин) в прудах вблизи деревни Язово снизились более чем в 100 раз», - говорится в сообщении.

Для нейтрализации и поглощения керосина на водную поверхность распылили сорбент, установили боновые заграждения, начали откачку верхнего загрязненного слоя воды.

В реке Цыганке, которая расположена ниже по течению, содержание керосина находится на уровне норматива.

Плотность керосина ниже плотности воды, поэтому он локализуется в верхних слоях водоема, не растворяется в нем и плохо осаждается. Угрозы поступления керосина в грунтовые воды нет.