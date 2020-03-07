РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мар. Спортсмены из «parkrun» подмосковных Люберец поздравили девушек-спортсменок накануне Международного женского дня, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу утром состоялся тематический забег «parkrun» 5 километров в парке «Наташинские пруды».

«Еженедельно у нас участвует в забеге около 100 человек. Этот забег более семейный, ребята вкладывают душу в свою работу, сегодня, например, к 8 Марта мы подготовили разные подарки для девушек, цветы. Сегодня мы даже оделись не как обычно, придумали свой дресс-код, мужчины одели офисные рубашки с кроссовками и спортивными штанами», - сказал один из организаторов Артем Дыскин.

Для девушек также подготовили сладкий стол.