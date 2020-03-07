РИАМО - 7 мар. В Москве начали готовить к экспертизе проект новой вылетной магистрали - дублера Люблинской улицы, трасса частично пройдет по существующим участкам Бесединского шоссе и Люблинской улицы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Дорога пройдет от Третьего транспортного кольца через реорганизуемые промзоны «Южный порт» и «Люблино», районы Южнопортовый и Печатники до развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что основной участок трассы пройдет от промзоны «Южный порт» до пересечения Люблинской улицы с улицей Нижние Поля.

По его словам, новая дорога будет состоять из трех полос для движения транспорта в каждую сторону. В состав вылетной магистрали войдут эстакады и путепроводы. Общая протяженность дороги – порядка 15 километров.

В прошлом году на территории мегаполиса построили 111,2 километра дорог, 25 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. В 2020-2022 годах планируется построить 352 километра дорог, 105 тоннелей, мостов, эстакад и 58 пешеходных переходов.

Новая дорога должна обеспечить транспортные связи между районами Центрального, Юго-Восточного, Южного округов, уменьшить транспортную нагрузку на существующую дорожную сеть, в том числе, на Волгоградский проспект, Люблинскую улицу и Каширское шоссе.