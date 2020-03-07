РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мар. В подмосковном Подольске с 23 по 24 мая пройдет романтичный музыкально-цветочный Сиреневый фестиваль, во время которого проведут выставку парфюмеров, концерты и продажу саженцев, сообщается в группе «Культурно-Просветительский центр «Дубровицы» в соцсети «ВКонтакте».

«В культурно-просветительском центре «Дубровицы» с 23 по 24 мая с 12:00 до 19:00 будет проходить Сиреневый фестиваль. Гости окажутся в атмосфере романтичного музыкально-цветочного фестиваля. В эти дни будет играть волшебная музыка, устроят зажигательные танцы, разольются необыкновенные ароматы сирени. В программе фестиваля концерты для детей и взрослых в органном зале, лекторий, выставка картин, мастер-классы, сиреневый буфет, выставка парфюмеров, поэтический конкурс», - говорится в сообщении.

Также организуют музыкальные и танцевальные паузы, выставку-продажу книг, сувениров, украшений, керамики, цветов и саженцев сирени. Фестиваль будет интересен всем, кто любит сирень и запах ее цветов, а также хочет попробовать сиреневое мороженое.