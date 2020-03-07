РИАМО - 7 мар. В субботу в столице начнется трехдневный фестиваль «Вам, любимые», гостей будут развлекать интерактивными спектаклями, мастер-классами, а также можно будет увидеть карамельные букеты и попробовать лавандовое безе, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На Манежной площади можно будет приобрести букеты в буквальном смысле на любой вкус: карамельные, шоколадные из роз и пряников, а также композиции из марципана и конфет! Безусловно, можно будет купить и весенние букеты из тюльпанов и гиацинтов. Если ищете что-то оригинальное - стоит посетить шале с интерьерными панно и картинами», - говорится в сообщении.

Там же гостей ждет угощение: круассаны с лососем и панкейками с ветчиной, шашлык по-карски, стейк из семги с прованскими травами. На десерт можно будет взять лавандовое безе с миндальным кремом и лавандовые маршмеллоу, малиновые и фисташковые вафли, капкейки и многое другое.

На переходе к площади Революции представят свечи ручной работы, текстильные игрушки, а также шкатулки, шоколад и выбор букетов на любой вкус. Угоститься можно будет гавайскими блюдами. Например, можно попробовать ананас, фаршированный креветками и кешью и креветки-гриль на шпажке с соусом терияки. А на сладкое гостям предложат блины с вареньем из лепестков роз, с вишневым вареньем, бельгийским шоколадом, кокосовой стружкой.

На Пушкинской площади гостей фестиваля ждет «лавандовый бум». На площадке можно будет увидеть и приобрести мыло, саше, аромасвечи – все из лаванды.

В Камергерском переулке можно будет выбрать и приобрести необычные светильники с цветами, стеклянные и керамические цветы, картины, а еще мини-кулоны, броши и серьги из стекла. Для любителей сладкого есть цветы из розового шоколада.

Кроме того, на Страстном бульваре столицы будут подавать трдельники (с чешскими колбасками, ягодами, цветной карамелью) и лавандовый чай, на Рождественском – яблочный чизкейк с мороженым и малиновый чизкейк со взбитыми сливками, а на Тверском бульваре у памятника Есенину - морковно-имбирный, томатный с базиликом, чечевичный супы-пюре.