РИАМО - 7 мар. В текущем году в столице капитально отремонтируют более 1,2 тысячи крыш, наибольшее количество из них находится в Центральном округе, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В 2020 году в Москве в рамках региональной программы капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства приведут в порядок 1227 кровель, из которых 60% скатных и 40% плоских», - сказал Бирюков.

Он добавил , что в текущем году наибольшее количество – 349 крыш, будет отремонтировано в Центральном административном округе столицы.

В капремонт крыш входят работы по полной замене кровли. Кроме того, ремонту подлежат стыки плит покрытия, места примыкания кровли к фронтонам и карнизам, выполняется ремонт или замена ограждения. Капитальный ремонт плоских крыш является сезонным видом работ и выполняется исключительно при наступлении устойчивых положительных температур.

Бирюков уточнил, что капремонт крыш входит в обязательный перечень работ, выполняемых в рамках региональных программ по всей стране.