РИАМО - 7 мар. В Зеленоградском округе столицы водитель иномарки сбил пешехода, пострадавший скончался от полученных травм, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Сегодня ночью в 01:12 в Зеленограде на улице Андреевка напротив корпуса 1625 произошло ДТП. Водитель, управляя автомобилем Kia Rio, совершил наезд на пешехода», - говорится в сообщении.

Пешеход переходил проезжую часть дороги в неположенном месте. От полученных травм пострадавший погиб.