РИАМО - 7 мар. В деревне Острово Орехово-Зуевского городского округа произошло загорание в частном доме, в результате ЧП погибли два человека, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

В субботу в 00:45 от поступило сообщение о возгорании в частном доме №26 по улице Слободка в деревне Острово.

«В 01:05 – локализация пожара на площади 100 квадратных метров. В 01:08 – ликвидация открытого горения. В 03:48 – обнаружение тела погибшего. В 04:10 – обнаружение тела второго погибшего», - говорится в сообщении.

Возгорание в доме тушили 22 человека и семь единиц техники.