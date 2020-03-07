РИАМО - 7 мар. В рамках реализации плана по профилактике распространения коронавируса в столице прорабатывается концепция быстровозводимого медицинского центра, который будет построен по современным технологиям, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина мы начали работу над концепцией быстровозводимого центра для лечения инфекционных заболеваний, которая прорабатывается в рамках установленного режима повышенной готовности на случай распространения коронавирусной инфекции», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что первоочередная задача стройкомплекса – рассмотреть варианты расположения данного медцентра, а также просчитать сроки и способы его возведения, проработать механизмы обеспечения медучреждения всем необходимым.

Заммэра добавил, что в данном проекте инфекционного центра должны быть предусмотрены боксы для пациентов, пропускной пункт, а еще помещения для дезинфекции, комнаты для персонала и автопарковка.

По его словам, центр планируют оснастить самым современным медоборудованием. Также в медучреждении будут обеспечены условия для комфортного пребывания пациентов, в том числе детей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Для осуществления данного проекта организуют оперативный штаб, который будет контролировать работы по возведению объекта.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Заболевание стало быстро распространяться по планете. На сегодняшний день по всему миру заразились свыше 100 тысяч человек. От Covid-2019 вылечились более 55 тысяч человек, еще 3,4 тысячи человек скончались.

В российской столице 5 марта был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Граждан, которые прибыли из Китая, Ирана, Италии и некоторых других стран, обязуют в течение двух недель оставаться дома в изоляции. Всего в городе выявили шестерых зараженных Covid-2019. Один заболевший уже выздоровел, его выпишут в ближайшее время.