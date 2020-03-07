РИАМО – 7 мар. Религиозным организациям нужно отчитываться о своей деятельности, если они получали средства или имущество от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, говорится в сообщении пресс-службы управления министерства юстиции РФ по Московской области.

Федеральным законом от 26 сентября 1997 года №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» внесены изменения в абзац третий пункта 9 статьи 8, согласно которым религиозные организации более не обязаны сообщать о продолжении своей деятельности.

«При этом отчеты о деятельности, персональном составе руководящих органов, целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, а также об их фактическом расходовании (использовании) обязаны представлять те религиозные организации, которые в течение одного года получали денежные средства и иное имущество от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства», — говорится в сообщении.

В соответствии с требованием подпункта «а» пункта 2 постановления №212 религиозная организация, имеющая иностранное финансирование, должна представлять в управление отчет о продолжении своей деятельности ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, по форме №ОР001, утвержденной приказом №170.