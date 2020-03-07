РИАМО - 7 мар. В Химках загорелось трехэтажное здание, площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров, в результате ЧП никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

«В 20:17 6 марта от очевидца на пульт диспетчера ЦППС Химкинского ПСГ поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: Химки, улица Репина, дом 6. В 20:58 объявлен ранг пожара №2, площадь горения 1,2 тысячи квадратных метров, в 22:04 – локализация пожара на площади 1,5 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 23:55 пожарные ликвидировали открытое горение на объекте. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

По сообщениям СМИ, возгорание произошло в химкинской школе бокса.