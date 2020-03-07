РИАМО - 7 мар. В субботу в Подмосковье и Москве прогнозируются облачная погода и небольшие осадки, воздух может прогреться до плюс 11 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода, пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - 9-11, по области - 6-11 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет порядка 75%.

Для метеозависимых людей такие погодные условия могут привести к серьезным проблемам с сосудами и сосудистым нарушениям.

«Людям, входящим в группу риска, рекомендуется строго соблюдать режим приема лекарств, контролировать артериальное давление, не помешают и средства, нормализующие общее состояние. Выходные дни лучше посвятить отдыху и стараться больше бывать на свежем воздухе», - добавляется в материале.