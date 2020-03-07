РИАМО - 7 мар. В первой половине дня в субботу на МЦД-2 не будет движения электропоездов на участке от станции Рижская до станции Курская и от станции Курская до станции Каланчевская, со станции Каланчевская поезда проследуют только в сторону Рижской, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

Отмена электропоездов предусмотрена с 7 по 8, с 14 по 15, с 21 по 22 и с 28 по 29 марта, с 09:40 до 13:30.

«На центральном участке МЦД-2 выполняются работы, необходимые для дальнейшей реализации проекта Московских центральных диаметров, включая МЦД-2 Курско-Рижский и МЦД-4 Киевско-Горьковский, маршрут которого также пройдет через Комсомольскую площадь», – говорится в сообщении.

ЦППК просит пассажиров планировать поездки с учетом данной информации и напоминает о необходимости ознакомиться с актуальным расписанием на официальном сайте компании и в приложениях «Расписание и билеты ЦППК», «МосМетро» и «Московский транспорт».