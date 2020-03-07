РИАМО - 7 мар. В дни празднования Международного женского дня, 7, 8 и 9 марта, «Ласточки» на МЦК будут ходить по графику выходного дня, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Так, с 12:30 до 18:00 электропоезда станут отправляться каждые 4 минуты, а в другое время – каждые 8 минут», – говорится в материале.

Также на 27 станциях метро и МЦК женщинам будут дарить цветы возле информационных стоек «Живое общение». И проезд в общественном транспорте для женщин 8 марта будет бесплатным.