РИАМО - 7 мар. Концерт «Великая музыка мирового кино» пройдет в субботу в Кафедральном соборе Москвы в рамках проекта «Шедевры мировой киномузыки», говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда Belcanto.

В программе заявлены музыкальные интерпретации на темы из кинофильмов «Интерстеллар», «Вестсайдская история», «Твин пикс», «Пираты Карибского моря», «Аполлон 13», «Король Лев», «Индиана Джонс».

«Перешагнув рамки кинематографа, эти композиции вошли в репертуар лучших концертных залов всего мира, завоевав сердца не только почитателей кинематографа, но и меломанов», – говорится в сообщении.

Начало концерта в 21:00.

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