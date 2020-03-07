РИАМО - 7 мар. Фестиваль «Мама-фест» состоится в культурном центре «Вдохновение» в столичном районе Ясенево в субботу, в этом году темой фестиваля стала семья, говорится в сообщении пресс-службы центра.

«Мама-фест» – это отличный повод провести время всей семьей: повеселиться на карнавале мультяшных героев, выбрать подарки для любимых или смастерить их своими руками, сделать стильный макияж и отправиться на спектакль или концерт Алексея Гомана», – говорится в сообщении.

Фестиваль приглашает нарядиться в семейные образы, чтобы принять участие в розыгрыше призов и сделать много новых красивых фотографий.

Маркет дизайнерских подарков предложит креативные подарки, созданные молодыми дизайнерами: украшения, косметику, предметы интерьера и декора, одежду и посуду, книги, игрушки и многое другое. Отдельным приятным сюрпризом станет бесплатная станция упаковки, где профессиональный дизайнер украсит подарки всем желающим.

Доступными для всех гостей фестиваля станут: карнавал любимых мультяшных героев, шоу сумасшедшего профессора, розыгрыши и разнообразный фуд-корт. Команда профессиональных визажистов в бесплатном бьюти-корнере поможет создать стильный макияж и проконсультирует по уходу за кожей.

В рамках лектория будут подняты актуальные темы для ответственных родителей: «Как помочь ребенку выбрать профессию»,

«Дизайнерские решения в детской», «Как закладываются таланты и способности, что нужно развивать».

Арт-мастерские приглашают создать и забрать с собой флористические композиции, объемные открытки с элементами леттеринга, расписные глиняные изделия, картины и многое другое.

Театральная афиша предлагает маленьким зрителям узнать, какие сокровища хранятся на чердаке в спектакле «Чердачные истории». А взрослым вечером — погрузиться в атмосферу настоящей Грузии: горы, виноград, шашлык, хачапури, воздух. В Малом зале пройдет нашумевший спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» от Театра на Юго-Западе.

Ярким завершением дня станет вечерний сольный концерт Алексея Гомана, победителя проекта «Народный артист». Гоман представит программу «Сердце мое там, где ты», останется на автограф-сессию после концерта и подарит каждому гостю небольшой подарок.