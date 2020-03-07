РИАМО - 7 мар. Концерт при участии ансамбля грузинского многоголосия и оркестра гусляров пройдет в Кафедральном соборе на Китай-городе в Москве в субботу, говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда Belcanto.

Концертная программа посвящена Международному женскому дню. Стоимость билетов — от 1300 рублей.

«Традиционные грузинские, балканские и русские напевы и мелодии прозвучат в исполнении известного ансамбля грузинского многоголосия — а капелла Sacartvello, оркестра «Гусляры России» и органистки Елены Паниковой», — говорится в сообщении.

Государственный оркестр «Гусляры России» — уникальный и единственный в своем роде оркестр гусляров, представленный всеми видами гуслей, баяна, гармоники, а также духовых и клавишных инструментов. Главный дирижер — заслуженный артист России Максим Евтушенко.