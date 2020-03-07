РИАМО - 7 мар. В честь Международного женского дня на 14 площадках в центре столицы с 7 по 9 марта пройдет фестиваль «Вам, любимые», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских и уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В рамках нового фестиваля «Вам, Любимые» гостей ждет более 400 тематических мастер-классов – по флористике, созданию необычных подарков, приготовлению изысканных десертов. А в торговых и ресторанных шале вы найдете все, что нужно, чтобы подарить праздник вашим любимым женщинам: мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочкам!» – говорится в материале.

На фестивале можно будет купить необычные букеты и композиции, авторские украшения и сувениры. В ресторанах подадут праздничные блюда и оригинальные сладости.

Фестиваль проведут на 14 площадках: на площади Революции, Манежной площади и пространстве между ними, на Тверской и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Камергерском переулке, на Школьной улице, на Страстном, Петровском, Рождественском, Сретенском и Тверском бульварах, на последнем откроются сразу две площадки.

Площадки будут работать с 10:00 до 22:00 каждый день.

Гости смогут поучаствовать в кулинарных мастер-классах, занятиях по флористике и в «фабрике подарков», которые пройдут с 12:00 до 18:45.

На Манежной и Пушкинской площадях маленькие гости сделают своими руками подарки для мам: ароматные саше, «шипучки» для ванн, декор для косметички, расчески или зеркальца.

Составить дизайнерский букет можно будет в переходе от Манежной к площади Революции, на Тверском бульваре, на Рождественском бульваре и на Школьной улице. На Страстном бульваре можно научиться высаживать гиацинты и горную лаванду, а на Петровском — сделать открытку из живых цветов или сумку-шопер.

Кулинарные школы откроются на Манежной площади, площади Революции и переходе между ними, на Школьной улице и в Камергерском переулке. Прекрасным дамам на фестивале будут читать стихи Серебряного века, покажут интерактивные представления, а также проведут конкурс на лучший комплимент.