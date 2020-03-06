РИАМО - 6 мар. В 2019 году региональные сосудистые центры Подмосковья пролечили более 9,8 тысячи пациентов с острым коронарным синдромом – инфарктом, это на 11% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Московской области работают 12 региональных сосудистых центров, созданных для оказания помощи на самом высоком уровне пациентам с инфарктами, инсультами и другими болезнями сердца и сосудов, угрожающими жизни», - сказала главный внештатный кардиолог Минздрава Подмосковья Мария Глезер.

Она добавила, что специалисты применяют современные технологии – тромболизис, тромбоэкстракции, стентирование артерий, что позволяет оперативно восстановить кровоток в пораженном участке.

По ее словам, на эффективность лечения влияет время, в течение которого пациент обратился за медпомощью. Важно, чтобы при обнаружении первых симптомов больной как можно скорее вызвал скорую, а не занимался самолечением, и был доставлен в больницу. Терапевтическое окно для эффективного лечения инсульта составляет около 4 часов, необратимые последствия при инфаркте наступают через 2 часа.