РИАМО - 6 мар. В Подмосковье обновили онлайн-калькулятор для расчета стоимости вывоза мусора, теперь жители могут узнать стоимость, выбрав в калькуляторе свой городской округ, а также тип и площадь жилого помещения, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.

«Калькулятор позволяет узнать какая компания вывозит мусор, рассчитать плату отдельно по многоквартирным домам и индивидуальных жилым домам», - говорится в сообщении.

Расчет платы осуществляется исходя из тарифов региональных операторов, площади жилого помещения и нормативов накопления мусора.

При раздельном накоплении сортированных отходов для жителей индивидуальных жилых домов предусмотрен понижающий коэффициент 0,8.

Подмосковные жители вовлечены в раздельный сбор отходов с 1 января 2019 года. Благодаря их активному участию в сортировке отходов, в прошлом году свыше 1 миллиона тонн отсортированных отходов не было захоронено на полигонах, а пошло на вторичную переработку.