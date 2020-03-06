РИАМО - 6 мар. Объявлен электронный аукцион на покупку нежилого помещения в Коломне площадью 30,9 квадратных метра, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Коломна – один из старейших городов Подмосковья, крупный промышленный центр и транспортный узел. Выгодное экономико-географическое и транспортное положение являются основой стратегического планирования развития округа, а вместе с ним и развития бизнеса», - отмечается в материале.

Здание располагается по адресу: город Коломна, улица Октябрьской революции, дом 154, квартира два.

Начальная цена 374 тысячи рублей, заявки на участие принимаются до 6 апреля 2020 года на электронной площадке: www.rts-tender.ru.

Подробная информация о торгах на сайте: www.torgi.mosreg.ru.