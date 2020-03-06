РИАМО - 6 мар. В Раменском городском округе планируется реновация территории ОАО «Раменский текстиль» (РАТЕКС), рядом с мануфактурой создадут современное городское пространство, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Важным элементом инвестиционного проекта будет реконструкция объекта культурного наследия регионального значения Раменской Мануфактуры. В Подмосковье уже есть реализованные аналогичные проекты – в Орехово Зуево на фабрике Саввы Морозова, в Балашихе на хлопкопрядильной фабрике, на подходе проект фабрики «Зингер» в Подольске», – отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Хромов отметил, что после реноваций такие территории становятся культурными центрами с коворкингами, с арт-проектами и другими мероприятиями.

По его словам, в Раменском округе проживает более 300 тысяч человек, и такой центр им нужен. Областное правительство поддержит проект, есть возможность компенсации части затрат на инженерную инфраструктуру.

«У нас есть работающие программы. В частности, здесь можно предложить поддержку в виде компенсации части затрат на инженерную инфраструктуру, есть и другие меры за счет которых регион может поддержать реализацию этого значимого для муниципалитета и области проекта», – подчеркнул Хромов.