РИАМО - 6 мар. Минтранс Московской области напоминает об изменениях работы общественного транспорта и ограничении движения на ряде направлений в ближайшие выходные, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Ласточки на МЦК 7, 8 и 9 марта будут работать по графику выходного дня. Так, с 12:30 до 18:00 электропоезда станут отправляться каждые 4 минуты, а в другое время – каждые 8 минут.

«В выходные дни увеличится количество поездов на МЦД-1 от Одинцова до Лобни с 7 марта. На участке пустят 33 дополнительных поезда по выходным дням. Первый поезд отправится в 5:41, а последний – в 00:11. На обратном направлении – в 5:33 и в 23:03. С 15 марта начнут курсировать два дополнительных поезда: № 7244 Одинцово – Лобня в 10:11 и № 7231 Лобня-Одинцово – в 8:33», – уточняется на сайте.

На Ярославском направлении с 21:30 6 марта до 08:00 7 марта выведут из расписания несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи, Монино, Болшево, Фрязино, Фрязево, Пушкино, Красноармейск и Сергиев Посад. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, несколько электричек проследуют без остановок на платформах Москва-3, Маленковская, Яуза, Северянин, Лось и Перловская.

На участке Каланчевская – Курская ограничат движение поездов 7 и 8 марта с 9:40 до 13:40. На Курском направлении пригородные поезда будут следовать до Курского вокзала и отправляться обратно. На Рижском направлении в сторону Москвы поезда будут следовать до станций Дмитровская и Рижская. Со станции Москва-Каланчевская – отправление поездов только в сторону области.

В Международный женский день женщины смогут ездить бесплатно на всех видах общественного транспорта Московской области и Москвы – это автобусы, трамваи, троллейбусы, метро, МЦК, электрички и МЦД. Соответствующее решение принято губернатором Московской области Андреем Воробьевым и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Также в Международный женский день в областных автобусах будут звучать аудиопоздравления.