РИАМО - 6 мар. Профессиональная сваха и телеведущая Роза Сябитова заявила, что очень возмущена стремлением россиянок выйти замуж за богатых мужчин, передает Федеральное агентство новостей.

Также Сябитова отметила, что в этом есть и ее вина – она 25 лет профессионально занимается сватовством и 12 лет ведет программу «Давай поженимся».

«Последние десять лет, когда я более активна в телевизионном формате, я, честно говоря, устала встречать молодых и немолодых, в том числе, женщин, которые говорят, что не надо копаться в их голове, психологии, не надо учить их жизни… Они говорят: «Вы мне богатого дайте, а я сама разберусь». На мой вопрос «А что ты ему готова предложить?» ответ единственный — «Себя». Ни приданого, ничего нет», — возмутилась Сябитова.

Телесваха считает, что желание выйти замуж за богатого стало масштабной проблемой российских женщин.