РИАМО - 6 мар. Скандально известный шоумен Стас Барецкий заявил, что поедет вместе с группой Little Big на «Евровидение – 2020», при этом на сцене он представит собственный номер, передает Nation News.

Барецкий заявил, что начнется его номер с появления в ванне с сухим льдом.

«Буду в костюме медведя, но потом я этот костюм скину на сцене и буду голый практически. Мы буквально на днях решали с Ильичом», — сказал Барецкий.

Популярная рейв-группа Little Big представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», который пройдет в Нидерландах в мае этого года. Букмекеры уже спрогнозировали ее шансы на конкурсе, поставив на третье место в рейтинге вероятных победителей.