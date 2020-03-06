РИАМО - 6 мар. В подмосковной Коломне ферма по разведению виноградных улиток в «ЭкоДеревушке» закупила новое оборудование для производства пельменей из мяса улитки, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Необычный вид продукции – пельмени из мяса улитки, фермер выпускает чуть больше года. Начинка, отмечу, состоит не из фарша, а из целой улитки. На данный момент на ферму поступает новое специализированное оборудование для увеличения объемов производства продукции, которая будет поступать в продажу в замороженном виде», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Разводит улиток фермер Сергей Балаев. Первых 300 штук он привез из Крыма. Сегодня количество улиток он измеряет по весу.

«По планам производителя до конца года на ферме будет произведено около 60 тонн улитки. В прошлом году фермер произвел порядка 6 тонн, то есть увеличение в 10 раз», – отметил Разин.

Моллюсков фермер продает оптом и в розницу не только любителям деликатесов, но и рестораторам и желающим разводить улиток. Цены у подмосковного фермера в три раза меньше, чем у зарубежных коллег – 500 рублей за килограмм. В килограмме около 40-70 улиток, а в ресторане 10-12 штук обойдутся в тысячу.

Разин рассказал, что разведение улиток – не является основным направлением хозяйства Балаева. Он производит козье молоко, йогурт, кефир, масло, творог, мягкий и твердые сыры. Министерство в 2015 году дало грант размером 8,2 миллиона рублей для развития фермы.

На эти средства Балаев восстановил ферму и молочный цех, построил доильный зал, приобрел оборудование и поголовье коз. Кроме того, фермер развивает экотуризм.