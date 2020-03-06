РИАМО - 6 мар. Шоумен и юморист Сергей Светлаков получил свыше десяти ударов кожаной плеткой за то, что отказался писать грубость в адрес телеведущего Владимира Соловьева, сообщает Федеральное агентство новостей.

Перед сложным выбором бывшего члена команды КВН поставили на YouTube-шоу Comment Out. По условиям шоу актер взял карточку с именем знаменитости, а затем вытащил еще две карточки с действиями на выбор.

«Шоумену нужно было решить, что он предпочтет – написать Соловьеву оскорбительное сообщение в соцсетях или быть избитым плетью во время поедания печенья», – говорится в сообщении.

В итоге вместо отправки оскорбительного сообщения шоумен предпочел физическое наказание. Во время наказания Светлаков нецензурно ругался, но при этом просил бить его сильнее.