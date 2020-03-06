РИАМО - 6 мар. По телефону горячей линии 8 (800) 301-00-04 подмосковные предприниматели могут узнать об услугах по газификации и ее стоимости, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«С февраля в Московской области работает центр поддержки бизнеса. «Мособлгаз» не остался в стороне. Мы дополнительно <…> открыли горячую линию персонально для бизнеса. Она работает в рабочие дни с 09:00 до 18:00», – сказал Баранов в интервью телеканалу «Москва 24».

По телефону горячей линии предприниматели могут узнать стоимость и способы оплаты услуг по подключению газа, уточнить вопросы обслуживания и получить другую необходимую информацию.