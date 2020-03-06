РИАМО - 6 мар. Российская певица Рита Дакота рассказала, что во время беременности часто употребляла вино, передает Федеральное агентство новостей.

Дакота призналась в этом под постом беременной блогерши, которая жаловалась на то, что в меню ресторанов Лос-Анджелеса мало безалкогольных напитков, а сама она мечтает выпить бокал холодного вина.

«А я всю беременность прибухивала по маленькому бокальчику дорогого красного. И отличная дочь вышла, скажу тебе. Так что жди, я скоро прилечу и все исправлю», — написала Рита Дакота.

Врачи придерживаются другого мнения — медки уверяют, что беременным ни в коем случае нельзя употреблять алкогольные напитки и курить. Это связано с тем, что токсичные вещества попадают в кровь и вредят будущему ребенку.