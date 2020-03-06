РИАМО - 6 мар. В Международный женский день в автобусах «Мострансавто» проезд будет бесплатным для женщин, в праздник на маршрутах будут работать порядка 3,8 тысяч автобусов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Жительницы и гостьи Подмосковья 8 марта смогут бесплатно передвигаться на городских, пригородных и междугородних маршрутах, обслуживаемых по регулируемым и нерегулируемым тарифам, количество поездок не ограничено.

«Мы ожидаем некоторое увеличение пассажиропотока. Акция будет дополнительным стимулом встретить праздник вне дома. Женщины смогут пройти в салон автобуса без оплаты, покупать билет или предъявлять транспортную карту не нужно. В транспортных средствах, оборудованных турникетами, они будут отключены и опущены, чтобы сделать проход беспрепятственным», – говорится в сообщении.

Маршрутная сеть «Мострансавто» насчитывает более 1,2 тысячи направлений. В праздник в автобусах на всех маршрутах будут звучать аудиоролики о бесплатном проезде на 8 марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что власти Подмосковья и столицы договорились сделать проезд на общественном транспорте бесплатным для женщин в честь 8 Марта. По его словам, это хорошая возможность выбраться из дома и интересно провести время.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что бесплатный проезд на общественном транспорте столицы и Подмосковья для всех женщин — это подарок к 8 Марта. Он также подчеркнул, что 8 и 9 марта парковка на улицах Москвы будет бесплатной.

В Международный женский день жительницы Московского региона смогут бесплатно воспользоваться столичной подземкой, МЦК, МЦД и пригородными электричками (кроме аэроэкспрессов до воздушных гаваней), а также наземным транспортом.