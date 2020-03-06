РИАМО - 6 мар. Подписчики Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) в соцсети «ВКонтакте» могут выиграть две пары билетов в мультиплекс «КАРО Vegas 22» на любой киносеанс (билеты действительны до 31 мая).

Для участия в конкурсе подписчик группы «РИАМО в Москве» в соцсети «ВКонтакте» должен сделать репост сообщения о розыгрыше и подписаться на группу партнера – «Сеть кинотеатров КАРО». Победитель будет выбран случайным образом при помощи приложения «Конкурсы» 13 марта, а результаты можно будет найти в комментариях под постом.

Профиль участника конкурса должен быть открыт. Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, в которых было более пяти конкурсных репостов за последние 30 дней.

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