РИАМО - 6 мар. В городском округе Шаховская объявили аукцион на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по 1-му Советскому переулку и улице Советская от Рижского шоссе до улицы Базаева (вторая очередь)», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

На территории пешеходных зон улучшат покрытия, заменят асфальт на гранитную и бетонную плиту, установят систему видеонаблюдения, посадят деревья и кустарники, обустроят места для отдыха.

Благоустройство планируют завершить в 2020 году.

Работы проводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансируется благоустройство за счет средств бюджета Подмосковья и городского округа.