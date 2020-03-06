РИАМО - 6 мар. Первый заболевший коронавирусной инфекцией в Москве излечился от заболевания, в скором времени его выпишут из больницы, сообщает РИА Новости.

Давид Беров оказался первым инфицированным коронавирусом пациентом в столице.

«У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем», – сказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вспышка коронавируса произошла в городе Ухань в центральном Китае конце 2019 года. Заболевание стало быстро распространяться по планете. На сегодняшний деньй по всему миру заразились более 100 тысяч человек. При этом от болезни вылечились более 55 тысяч человек, еще 3,4 тысячи человек скончались.

В Москве 5 марта ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусп. Граждан, приехавших из Китая, Ирана, Италии и некоторых других стран, обязуют в течение двух недель оставаться дома в изоляции. Всего в столице шестеро зараженных. Пять случаев заболевания выявили в пятницу.

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