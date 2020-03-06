РИАМО - 6 мар. В территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве в Северо-Западном административном округе поступила жалоба жителей на деятельность хостела, в котором не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования, сообщается на сайте ведомства.

Вход в хостел осуществляется через общий подъезд жилого дома по адресу: улица Расплетина, дом 4, корпус 1. Сушка белья в хостеле организована в коридоре, стирка белья осуществляется в бытовой стиральной машине. Уборка проводится без применения дезинфицирующих средств, а в кухонной зоне отсутствуют плотно закрывающиеся емкости для пищевых отходов.

«По результатам проверки составлен протокол о временном запрете деятельности по статье 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, жилые комнаты хостела опечатаны. Материалы дела были направлены в суд», – уточняется на сайте.

Хорошевский районный суд признал виновной индивидуального предпринимателя Е.А. Федорову в совершении административного правонарушения и приостановил деятельность хостела на 14 суток.

Постановление суда направлено в управление Федеральной службы судебных приставов по Москве. Устранение нарушений находится под контролем территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в СЗАО.