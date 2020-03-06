РИАМО - 6 мар. В рамках федеральной госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» представителям льготных категорий вручили 17 денежных сертификатов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«17 участникам были выданы сертификаты на сумму от 1 до 5 миллионов рублей в зависимости от количества членов семьи», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Среди получивших сертификаты: 11 семей вынужденных переселенцев, из них: двое участников программы от городского округа Домодедово, двое от Рузского городского округа, по одной семье из городских округов: Лотошино, Солнечногорск, Химки, Щелково, Можайского, Дмитровского, Орехово-Зуевского. Также четыре семьи, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС: городские округа Люберцы, Мытищи, Павловский Посад и Солнечногорск. И две семьи, выехавшие из районов Крайнего Севера: участники программы от городского округа Воскресенск и Наро-Фоминского городского округа.

Участники программы приобретут жилье по сертификатам в течение следующих семи месяцев.