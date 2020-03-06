РИАМО - 6 мар. На Варшавском шоссе в районе Новоданиловского проезда трамвай сошел с рельсов, в связи с этим изменяли маршруты трамваев 3, 16, 47, 49, сообщается в Twitter-аккаунте «Московского транспорта».

«Восстановили движение трамваев № 3, 16, 47, 49 на Варшавском шоссе», - отмечается в материале.

Через полчаса после публикации движение трамваев восстановили.

Менялись маршруты трамваем №3 – от Балаклавского проспекта до Нижних Котлов и Нагатино, №16 - от улицы Академика Янгеля до Нижних Котлов и Нагатино, а также №47 - от метро «Октябрьская» до метро «Чистые пруды», №49 - от Нагатино до Нижних Котлов.