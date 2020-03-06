РИАМО - 6 мар. В Подмосковье стартовала акция «Мособлгаз - с благодарностью за Великую Победу!», 35 тысячам ветеранов проверят и при необходимости бесплатно заменят газовое оборудование, сообщил в пятницу генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Мы до каждого ветерана Подмосковья и новой Москвы <…> дойдем, проверим газовое оборудование, продиагностируем. При необходимости его обслужим. Если увидим, что оборудование подлежит замене, мы его заменим», - рассказал Баранов в интервью телеканалу «Москва 24».

Он также отметил, что никаких заявок для участия в акции ветеранам заполнять не придется. Сотрудники навестят их самостоятельно.