РИАМО - 6 мар. Научно-исследовательские и изыскательские работы проведут в зданиях музея Александра Островского на улице Малая Ордынка в Москве, сейчас изучают четыре строения этого культурного учреждения, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Разрешение на проведение работ выдано департаментом культурного наследия Москвы. Все здания обладают охранным статусом.

«Ансамбль домов на Малой Ордынке нуждается в проведении работ по сохранению. Сейчас начинаются масштабные исследования, в ходе которых специалисты оценят все особенности памятника, степень его сохранности, а также определят объем необходимых работ», - отметил глава департамента Алексей Емельянов.

После изучения специалисты начнут разрабатывать сам проект реставрации, в котором будет подробно изложены будущие решения. И только после этого будет выдано разрешение на реставрационные работы.

Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина основан 29 октября 1894 года. Сегодня в фондах музея более 1,5 миллиона экспонатов. В Москве находятся главное здание и девять филиалов музея: три мемориальных дома, четыре музея-квартиры, музей-мастерская и музей-студия.