РИАМО - 6 мар. В честь Международного женского дня в павильоне Московских центральных диаметров пройдет праздничная программа «Вальс цветов», в рамках которой женщинам предложат чай и подарят букеты мимоз, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Посетительницам павильона подарят сувениры от МЦД и букеты мимоз, а также угостят необычными видами чая из цветов. В этот день в павильоне будет работать зона со специальным экраном, где все желающие примут участие в интерактивных танцах», - отмечается в материале.

8 марта женщинам предложат чай с бутонами роз, лавандой, незабудками, чай с распускающимся цветком. В зоне интерактива поставят монитор, перед которым нужно повторять танцевальные элементы.

Кроме того, в павильоне будет работать профессиональный фотограф, который сделает снимки для прекрасных дам.

Праздник пройдет с 13:00 до 17:00 в павильоне на площади Киевского вокзала. Вход свободный.

В павильоне МЦД ежедневно проходят бесплатные экскурсии с 09:00 до 21:00. Записаться на них можно на станице проекта.