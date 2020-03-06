РИАМО - 6 мар. Порядка 600 малочисленных населенных пунктов Московской области до конца 2020 года войдут в списки программы газификации региона, рассчитанной до 2025 года, сообщил в пятницу генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Сейчас смогут быть включены в программу населенные пункты, где (проживает – ред.) 30 человек и более. Это малочисленные населенные пункты, откуда мы тоже имеем большой запрос на подключение к газу. По нашей оценке, таких территорий населенных пунктов порядка 600. Мы сейчас с администрациями формируем списки», - сказал Баранов в интервью телеканалу «Москва 24».

По его словам, до 2020 года в программу газификации могли попасть населенные пункты со 100 жителями и более. Теперь в нее вошли те, число жителей которых начинается от 30 человек. Туда проведут газ до 2025 года.

Он отметил, что в настоящее время формируются списки всех адресов. Подать заявку и узнать подробности попаданию в программу можно, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-200-24-09.

За последние пять лет в Московской области созданы условия для газификации в 361 населенном пункте. Построено более 1854 километров газопроводов. Объем финансирования составил более 8,4 миллиарда рублей.