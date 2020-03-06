РИАМО - 6 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об увольнении руководителя департамента экономической политики и развития столицы Дениса Тихонова, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Освободить Тихонова Дениса Владимировича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Москвы», - говорится в указе, подписанном мэром столицы.
Тихонов покинул пост главы департамента по своей инициативе. Он перейдет на другую работу.
Другим указом Собянин возложил исполнение обязанностей руководителя департамента экономической политики и развития Москвы на Марию Багрееву — первого замруководителя департамента экономической политики и развития города.
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