РИАМО - 6 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об увольнении руководителя департамента экономической политики и развития столицы Дениса Тихонова, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Освободить Тихонова Дениса Владимировича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Москвы», - говорится в указе, подписанном мэром столицы.

Тихонов покинул пост главы департамента по своей инициативе. Он перейдет на другую работу.

Другим указом Собянин возложил исполнение обязанностей руководителя департамента экономической политики и развития Москвы на Марию Багрееву — первого замруководителя департамента экономической политики и развития города.