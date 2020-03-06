РИАМО - 6 мар. Вознесенский Оршин женский монастырь передал Ивантеевскому лесопитомнику порядка 500 черенков для восстановления «Золотой коллекции» яблони С.И.Исаева, восстановление идет полным ходом, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Это вторая партия черенков, которую передали лесопитомнику из монастырских садов в Тверской области, где уже много лет монахини ухаживают за садом сортов коллекции знаменитого селекционера Сергея Ивановича Исаева.

«Сорта яблони, которые советские селекционеры получили путем многолетних исследований, являются историческим и научным достоянием страны. Важно сохранить этот опыт, поскольку именно он может помочь в восстановлении традиций садоводства», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В 2020 году Ивантеевскому лесопитомнику передали порядка 500 черенков. Дополнительно были переданы сорта «Десертное Исаева», «Красавица сада», «Московское зимнее», «Кипарисовое», «Московское позднее», «Осенняя радость», «Пионерское» и «Услада». Из переданных в этом году монастырских черенков работники лесопитомника привили и высадили в контейнеры более 1,5 тысячи саженцев яблонь. С апреля в Ивантеевском лесопитомнике уже можно будет приобрести ряд сортов с закрытой корневой системой.

В прошлом году два тверских монастыря – Свято-Екатерининский и Вознесенский Оршин передали Ивантеевскому лесопитомнику более 300 черенков уникальных сортов отечественного селекционера, таких как: «Народное», «Россиянка», «Коричное новое», «Аэлита», «Медуница» и «Конфетное».

Сорта яблони С.И. Исаева отличаются зимостойкостью, устойчивы к болезням. Вкусные плоды имеют разный срок созревания и хранения. Многие сорта яблони уже давно полюбились садоводам, например, легендарная сладкоплодная «Медуница», «Конфетное», «Северный Синап», спасительница при гипертонии «Россиянка», скороплодный и урожайный сорт «Народное» и другие.