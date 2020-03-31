В Московской области в этом году планируют достроить и ввести в эксплуатацию четыре объекта здравоохранения, построенных за внебюджетные средства, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В рамках комплексной застройки в Подмосковье создается социальная инфраструктура для комфортного проживания жителей. Так, в 2020 году построят четыре объекта здравоохранения в городских округах Ленинский, Одинцовский, Серпухов и Лыткарино», − отмечается в материале.

Поликлинику на 450 посещений в смену введут в эксплуатацию в Ленинском округе. В Одинцовском округе будет введен хирургический корпус «Лапино» площадью 18,4 тысячи квадратных метров.

Кабинет врача общей практики площадью 200 квадратных метров будет введен в Лыткарине. В Серпухове строится медицинский центр площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров.

В Московской области в 2019 году было введено в эксплуатацию девять объектов здравоохранения в городских округах Балашиха, Воскресенск, Мытищи, Красногорск, а также в Долгопрудном и Ленинском округе.